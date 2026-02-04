Altın Ons Fiyatı 5 Bin Doları Aştı

Altın, tarihi zirveler sonrası yaşadığı sert düşüşün ardından değerli metallere yönelen yatırımcıların alımları sayesinde ikinci günde de yükselişine devam ediyor. Diptan alım fırsatlarının değerlendirilmesi ve doların değer kaybı, külçe altındaki toparlanmayı daha da güçlendiriyor.

ALTIN ONS FİYATI 5 BİN DOLARI AŞTI

Ucuz alım arayışları ve zayıflayan dolar, külçe altını desteklemeye devam ediyor. Altın, ons başına 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak dikkat çekiyor.

ALTIN BİR AYDA YÜZDE 15 ARTTI

Salı günü kapanışta altın, 29 Ocak’ta ulaşılan tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık yüzde 12 altında işlem gördü. Ancak yıl başından itibaren yaklaşık yüzde 15 oranında bir artış göstermiş durumda.

GÜMÜŞÜN ONSU 87 DOLARA YAKLAŞTI

Gümüş, perşembe günü 121,64 dolarla rekor seviyeye ulaşırken, spot gümüş yüzde 2,1 artışla ons başına 86,92 dolara yükseldi.

GRAM ALTIN 7 BİN 89 LİRADAN SATIŞA SUNULUYOR

Gram altın ise güne 7 bin 89 liradan başlarken, çeyrek altın 12 bin 550 lira seviyelerinde işlem görüyor. Yarım altın 25 bin 101 liradan alıcı bulurken, tam altın ise 48 bin 184 liradan satılmakta.