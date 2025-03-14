Altın Ons Fiyatı İlk Kez 3000’i Geçti

ALTIN FİYATLARINDA REKOR YÜKSELİŞ

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi politikalarının ortaya çıkardığı endişelerin yanı sıra jeopolitik risklerle artan belirsizlik ve merkez bankalarının alımları, altının ons fiyatını artırıyor. “Güvenli liman” olarak kabul edilen altın, söz konusu jeopolitik riskler ve belirsizlikler yanında, ABD’nin yeni gümrük vergisi politikalarının olası etkileri ve Trump’ın küresel düzeni tehdit eden tutumuyla rekor seviyelerde seyrediyor. Altının son dönemlerdeki yükselişi, genel olarak ters rüzgarlar olarak değerlendirilebilecek yüksek faiz oranları ve güçlü dolara rağmen gerçekleşiyor.

3 BİN DOLARI GEÇEN ALTIN ONSU

Bugün altının ons fiyatı, ilk kez 3 bin doları aşarak (3.001,20) yeni bir rekor kırdı. TSİ 14.02 itibarıyla fiyat, 2 bin 993 dolar seviyelerinden işlem gördü. Yeni yılın ilk gününde 2 bin 620 dolardan yola çıkan altın, yılın başından bu yana yaklaşık 380 dolar değer kazanırken, bu süreçte toplamda 13 kez rekor seviyeye ulaştı. Geçen yıl altının ons fiyatı yüzde 27 artarken, bu yıl da yüzde 17’lik bir artış kaydedildi.

TRUMP’IN GÖREVİNE BAŞLAMASININ ETKİSİ

Donald Trump’ın ocak ayında başkanlık görevine başlaması, altının ons fiyatının yaklaşık yüzde 12 değer kazanmasına yol açtı. Bu süreçte Trump’ın gümrük tarifesi politikası, altın piyasasındaki en etkili fiyat belirleyicilerinden biri oldu.

FED’İN PARA POLİTİKASI VE GÜVENLİ LİMAN TALEBİ

Analistler, Trump’ın uyguladığı agresif gümrük vergisi politikasıyla birlikte jeopolitik ve ekonomik gerginliklerin artmasının, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını gevşeteceği yönündeki beklentilerle birlikte güvenli liman olarak altına olan talebi artırdığını belirtiyor.

MERKEZ BANKALARI VE JEOPOLİTİK BELİRSİZLİK

Bazı analistler, Ukrayna’daki savaşta ateşkes sağlama çabalarının yeterince ilerleme kaydedememesi sonrasında finansal piyasalarda güvenli limanlara olan talebin arttığını ifade ediyor. Bu jeopolitik belirsizlik ortamında, merkez bankalarının devam eden alımlarının da altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediği düşünülüyor.