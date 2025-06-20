Altın Piyasaları Güçlü Bir Başlangıç Yaptı

KÜRESEL EKONOMİK GELİŞMELERİN ETKİSİ

20 Haziran 2025 Cuma günü, altın piyasaları, global ekonomik gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi sinyalleri ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımları, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgiyi artırıyor. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin yeniden tırmanması da altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturan faktörler arasında bulunuyor. Bu gelişmelerle haftaya güçlü bir başlangıç yapan altın, yatırımcıların dikkatini tekrar üzerine çekiyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Bugün çeyrek ve tam altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın saat 09:26 itibariyle yüzde -0,68 değer kaybederek 4264,28 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın ise aynı saat diliminde yüzde -0,78 azalarak 6887,57 TL’den satılıyor. Yarım altın fiyatı da yüzde -0,78 değer kaybıyla 13775,14 TL’den işlem görüyor. Tam altın fiyatı ise yüzde -0,78 azalarak 27507,76 TL seviyesine geriliyor.

ONS ALTIN FİYATI

ONS altın, saat 09:26 itibariyle yüzde -0,78 değer kaybederek 3344,44 TL’den işlem görüyor. Kapalıçarşı’da gram altın, güne 4266 liradan alınırken, 4325 liradan satılıyor.