Altın Piyasaları İleriye Doğru İlerlemede

ALTIN PİYASALARINDA YÜKSEK HAREKETLİLİK

18 Haziran 2025 Çarşamba günü, altın piyasaları, dünya genelindeki ekonomik gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü eğilimini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası’ndan gelen faiz indirimi sinyalleri ve Avrupa Merkez Bankası’nın ekonomiyi canlandırmaya yönelik atılımları, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgisini artırıyor. Bunun yanı sıra, Orta Doğu’da yeniden tırmanan jeopolitik gerginliklerin de altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında bulunduğu görülüyor. Böylelikle, haftaya güçlü bir başlangıç yapan altın, yatırımcıların ilgisini yeniden üzerinde topluyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Bugün itibariyle, çeyrek ve tam altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın, saat 09:10’da yüzde 0,03 değer kazanarak 4304,39 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın ise aynı saat diliminde yüzde -0,07 değer kaybederek 6962,91 TL’den satılmakta. Ayrıca, yarım altın yüzde -0,07 azalarak 13925,81 TL’den işlem görürken, tam altın da aynı oranda değer kaybederek 27808,64 TL’den işlemde. Diğer yandan, ONS altın, saat 09:10’da yüzde -0,08 değer kaybederek 3385,96 TL’den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da gram altın, 4309 TL’den alınırken, satış fiyatı 4370 TL olarak belirleniyor. Bu veriler ışığında, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların yatırımcılar üzerinde nasıl bir etki yaratacağı büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.