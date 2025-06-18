Altın Piyasaları Yükselmeye Devam Ediyor

ALTIN PİYASALARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR
18 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ ALTIN PİYASALARI, KÜRESEL EKONOMİK GELİŞMELERİN ETKİSİYLE YUKARI YÖNLÜ HAREKETİNİ SÜRDÜRÜYOR. ABD MERKEZ BANKASI’NDAN GELEN FAİZ İNDİRİMİ MESAJLARI VE AVRUPA MERKEZ BANKASI’NIN EKONOMİYİ CANLANDIRMAYA YÖNELİK ADIMLARI, YATIRIMCILARIN GÜVENLİ LİMAN OLARAK GÖRDÜĞÜ ALTINA OLAN İLGİSİNİ ARTIRIYOR. AYNIZA, ORTA DOĞU’DA YENİDEN TIRMANIŞA GEÇEN JEOPOLİTİK GERİLİMLER DE ALTIN FİYATLARINDA YUKARI YÖNLÜ BASKI YARATAN UNSURLAR ARASINDA YER ALIYOR. BU GELİŞMELERLE BİRLİKTE HAFTAYA GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ YAPAN ALTIN, YATIRIMCILARIN DİKKATİNİ YENİDEN ÜZERİNE ÇEKİYOR.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
BUGÜN ÇEYREK VE TAM ALTIN NE KADAR? GRAM ALTIN KAÇ TL? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI VE DETAYLAR ŞU ŞEKİLDEDİR. GRAM ALTIN SAAT 09:10 İTİBARIYLA YÜZDE 0,03 DEĞER KAZANARAK 4304,39’DAN İŞLEM GÖRÜYOR. ÇEYREK ALTIN İSE SAAT 09:10 İTİBARIYLA YÜZDE -0,07 DEĞER KAYBEDEREK 6962,91’DEN İŞLEM GÖRÜYOR. YARIM ALTIN SAAT 09:10 İTİBARIYLA YÜZDE -0,07 AZALARAK 13925,81’DEN İŞLEM GÖRÜYOR. TAM ALTIN SAAT 09:10 İTİBARIYLA YÜZDE -0,07 DEĞER KAYBEDEREK 27808,64’DEN İŞLEM GÖRÜYOR. YARIM ALTIN NE KADAR OLDUĞUNA BAKACAK OLURSAK, ONS ALTIN SAAT 09:10 İTİBARIYLA YÜZDE -0,08 AZALARAK 3385,96’DAN İŞLEM GÖRÜYOR.
KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI
KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN GÜNE 4309 LİRADAN ALINIRKEN 4370 LİRADAN SATILIYOR.