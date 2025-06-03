Altın Piyasası Canlanıyor ve Yükseliyor

DÜĞÜN SEZONU VE KURBAN BAYRAMI ALTIN PİYASASINI HAREKETLENDİRİYOR

Düğün sezonunun başlaması ve Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla altın piyasasında hareketlilik gözlemleniyor. Gram ve çeyrek altına olan talep artarken, bir yandan da ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikası dikkatle izleniyor. Son dönemde altının ons fiyatı, 2024 yılının son çeyreğinden itibaren jeopolitik riskler ve enflasyon beklentileriyle yükseliş gösterdi. Ancak, 2025’in ilk yarısında FED’in “faiz indirimine acele etmeyeceğiz” açıklaması bu yükselişi olumsuz etkiledi. Şu anda ons altın fiyatları 3 bin 310 – 3 bin 350 dolar değer aralığında dalgalanıyor. Bu fiyatların kırılması, piyasalarda yön belirleyecek en kritik faktör olarak ön plana çıkıyor.

KURBAN BAYRAMI VE DÜĞÜN SEZONU ALTINA OLAN TALEBİ ARTTIRIYOR

Yaz aylarının gelişiyle birlikte Türkiye genelinde altın piyasasında yeniden bir canlanma yaşanıyor. Kurban Bayramı’nın yaklaşması ve düğün sezonunun açılmasıyla, özellikle gram ve çeyrek altın ürünlerine olan ilgi hızla artıyor. Kültürel alışkanlıklar ve yatırım amaçları birleşince, kuyumcularda ve online platformlarda yoğunluk gözlemleniyor. Demaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, bu konu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Kitiş, “Yeni evlenecekler, ev kuranlar, borç kapatanlar ve yatırımcılar için bu yaz yine altın kesişim noktası olacak. Küresel ekonomideki belirsizlikler, Ortadoğu’daki jeopolitik riskler ve Türkiye’nin yüksek enflasyon ortamındaki maddi değer kaygısı, gram altına olan ilgiyi canlı tutuyor. Altın, Türk halkı için nesilden nesile aktarılan bir değer. Düğünlerde takılan altın hem bir gelenektir hem de yeni bir hayata başlangıçta güvencedir,” dedi.

ALTININ YATIRIM ARACI OLARAK GÜCÜ DEVAM EDİYOR

Son dönemlerde özellikle bir ve beş gram altınlara olan ilginin arttığını belirten Kitiş, orta gelir grubunun bu ürünleri hem hediye hem de yatırım amaçlı tercih ettiğini ifade etti. Kitiş, “Gram altın ürünlerinde talep artıyor ve kuyumcular ile e-ticaret siteleri hareketli günler geçiriyor. FED’in faiz politikası, ons altının yönü üzerinde belirleyici olacak. Döviz kurundaki kademeli artış ise gram altın fiyatını desteklemeye devam ediyor. Fiziki talep, yaz aylarında altın gibi diğer yatırım araçlarından ayrıştırıyor. Kısacası, altın bu yaz yine en popüler ve kazancı istikrarda arayanların tercih ettiği yatırım aracı olacak gibi görünüyor,” şeklinde konuştu.