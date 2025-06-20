Altın Piyasası Güçlü Başlangıç Yaptı

KÜRESEL EKONOMİK GELİŞMELER ALTIN PİYASALARINI ETKİLİYOR

20 Haziran 2025 Cuma günü, altın piyasaları global ekonomik durumun etkisiyle yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen faiz indirimi sinyalleri ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ekonomiyi canlandırmaya yönelik attığı adımlar, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın için ilgiyi artırıyor. Ayrıca, Orta Doğu’daki yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarına yukarı yönlü baskı yapan faktörler arasında yer alıyor. Bu gelişmeler ışığında haftaya güçlü bir giriş yapan altın, yatırımcıların yeniden dikkatini üzerine çekti.

ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUM

Bugün çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı ise kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar… Gram altın, saat 09:26 itibariyle yüzde -0,68 değer kaybetmiş bir şekilde 4264,28 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın, aynı saat diliminde yüzde -0,78 değer kaybı ile 6887,57 TL’den satılıyor. Yarım altın da saat 09:26 itibarıyla yüzde -0,78 azalarak 13775,14 TL’den işlem görmekte. Tam altın ise aynı süre içinde yüzde -0,78 değer kaybını yaşayarak 27507,76 TL’den satışta.

ONS ALTIN FİYATI GÜNCELLENİYOR

ONS altın fiyatı, saat 09:26 itibarıyla yüzde -0,78 değer kaybederek 3344,44 TL seviyesine gerilemiş durumda. Ayrıca, Kapalıçarşı’da gram altın, güne 4266 TL’den alınırken, 4325 TL’den satılıyor. Bu veriler, yatırımcıların dikkatle izlediği değerler arasında yer alıyor.