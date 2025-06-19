Altın Piyasası Güçlü Başlangıç Yaptı

ALTIN PİYASALARINDA YUKARI YÖNLÜ HAREKET

19 Haziran 2025 Perşembe günü, altın piyasaları küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine dair verdiği mesajlar ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ekonomiyi canlandırma çabaları, yatırımcıların altına olan ilgisini artırıyor. Bunun yanı sıra, Orta Doğu’da tekrar alevlenen jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarını artıran etkenler arasında bulunuyor. Tüm bu durumlarla birlikte, altın haftaya güçlü bir başlangıç yaparak yatırımcıların dikkatini yeniden üzerine çekiyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Bugün çeyrek ve tam altının yanı sıra gram altın fiyatlarını merak edenler için güncel veriler şu şekildedir: Gram altın, saat 09:59 itibariyle yüzde -0,24 değer kaybederek 4270,60 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın ise aynı saatte yüzde -0,32 azalarak 6918,24 TL olarak satılmakta. Yarım altın fiyatı da yüzde -0,32 düşüş yaşayarak 13836,48 TL’den işlem görüyor. Tam altın ise yüzde -0,32 kayıpla 27630,26 TL seviyesinde bulunuyor. Ayrıca, ONS altın saat 09:59’da yüzde -0,33 değer kaybederek 3358,13 TL’den işlem görmekte.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı ise 4283 TL’den alınırken, 4342 TL’den satılmakta. Bu fiyatlar, yatırımcılar için altın yatırımına dair önemli bir referans noktası sunduğu için takip edilmeye devam ediyor.