Altın Piyasası Uzmanından Kritik Tahminler

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar süregeldiği bir dönemde, yatırımcıların gözleri ABD seçimlerinden gelecek haberlere çevrildi. Yıl sonuna yaklaştıkça, altın fiyatlarında yaşanan ani inişler ve çıkışlar yatırımcıları düşündürüyor. Peki, yatırımcıların bu süreçte atması gereken adımlar neler? İşte para ve altın piyasası uzmanı İslam Memiş’in yıl sonu altın fiyatlarına dair dikkat çekici analizleri.

İSLAM MEMİŞ’TEN ÖNEMLİ DEĞERLENDİRME

Finans analisti İslam Memiş, ABD seçimleri öncesinde altın fiyatlarının gidişatını ele alıyor. Memiş’in değerlendirmelerine göre, şu anda ons altın uluslararası piyasalarda 2.743 dolar, gram altın ise Türkiye’de 3.118 lira seviyesinden işlem görüyor. Bu haftanın kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Memiş, ABD seçimleri ve Perşembe günü açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının altın fiyatlarını büyük ölçüde etkileyeceğini belirtiyor.

Seçim sonuçlarının altın piyasası üzerindeki etkisini analiz eden Memiş, iki başkan adayının politikalarındaki farklılıkların önemli rol oynayabileceğini belirtiyor. Donald Trump’ın seçimleri kazanması durumunda, dolar endeksinde artış ve altın fiyatlarında kısa vadeli bir düşüş görülebileceğini ifade ediyor. Ayrıca, ons altının bu hafta 2.690-2.700 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini tahmin ediyor ve gram altın yatırımcılarının ons fiyatını yakından takip etmelerini öneriyor.

YIL SONU TAHMİNLERİ

Gram altın fiyatının 3.100 liranın altına düşebileceğini dile getiren Memiş, orta ve uzun vadede altın fiyatlarının yükseliş trendini sürdüreceğini bekliyor. Yıl sonu için gram altın fiyat tahminini 3.350-3.380 lira aralığında belirleyen Memiş, 2025 yılı için ise dolar/TL kurundaki artışların etkisiyle gram altının 4.500 liraya yükselebileceğini öngörüyor. Aynı zamanda altın almayı planlayan yatırımcılara, bu hafta olası fiyat geri çekilmelerini bir alım fırsatı olarak değerlendirmelerini tavsiye ediyor.

İslam Memiş, altının orta ve uzun vadede güvenli bir yatırım aracı olmayı sürdüreceğini ve özellikle 2025’e doğru daha yüksek seviyelere çıkabileceğini düşünüyor.