Altın Piyasası Yükselişte: Yeni Zirveler Kapıda

ONS ALTIN REKOR KIRDI

Haftanın son gününde altın piyasasında hareketlilik gözlemleniyor. Ons altın, küresel piyasalarda tarihi zirvesine ulaşırken, gram altın da ülkemizde yeniden yükseliş trendine giriyor. Ekonomist Hikmet Baydar, “ons altın 3100 dolar, gram altın ise 3824 TL seviyelerinin kapıda olduğunu” belirtiyor. Uzmanlar, faiz ve altın arasındaki tercihin yatırımcının risk iştahına bağlı olduğunu vurguluyor. Altın fiyatlarını etkileyen faktörler ve yeni zirvelerin mümkün olup olmadığı merak konusu.

GRAM ALTIN 3824 TL’YE KOŞUYOR

Yurt içinde gram altın, 19 Mart’ta ulaşmış olduğu 4068 TL zirvesinin ardından bir süre düşüş yaşadıktan sonra yeniden toparlanma sinyalleri gösteriyor. Şu an 3675 TL civarında işlem gören gram altın, ons altındaki yükselişin etkisiyle 3824 TL’yi hedefliyor. Ekonomist Hikmet Baydar, “Ons altın 2955 dolar desteğinin üzerinde kaldıkça, gram altında da yükseliş sürebilir” diyerek yatırımcıları bilgilendiriyor.

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK TERCİH

Borsaların düşüş göstermesi ve Merkez Bankası’nın borç verme faizini yüzde 46’ya yükseltmesi, yatırımcıları karar vermekte zorluyor. Baydar, “Riskten kaçanlar, primli seviyelerde olan altın yerine kısa vadeli para piyasası fonlarını tercih edebilir. Ancak altın, uzun vadede hâlâ güçlü bir seçenek” açıklamasını yapıyor. Kısa vadede kâr satışlarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda da uyarıyor.

ALTINDA ALIM ZAMANI MI?

Altın fiyatları şu anda teknik olarak yüksek seviyelerde bulunuyor. Uzmanlar, yeni pozisyon açmayı düşünen yatırımcıların temkinli olmalarını ve portföylerini çeşitlendirmelerini tavsiye ediyor. Küresel gelişmeler ve faiz politikalarının, altın fiyatlarını önümüzdeki günlerde hareketli tutabileceği öngörülüyor.