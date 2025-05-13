Altın Piyasasında Dalgalı Seyir Devam Ediyor

ALTIN PİYASASINDA DALGALANMA

13 Mayıs 2025 Salı günü altın piyasasında dalgalı bir hareketlilik gözlemleniyor. Küresel düzeyde yaşanan gelişmeler, özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret temaslarından gelen olumlu sinyallerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasında artan ateşkes umutları, yatırımcıların güvenli liman tercihlerini etkiliyor. Bu durum, altına olan ilginin azalmasına ve fiyatlarda bir düşüş yaşanmasına sebep oldu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NASIL?

13 Mayıs 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ve gram altın fiyatları ise şu şekilde gelişiyor: Gram altın, saat 10:16 itibarıyla yüzde 0,84’lük bir artışla 4066,88 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın da aynı saatte yüzde 0,76 artarak 6583,84 TL’den satışa sunuluyor. Yarım altın, yüzde 0,76 değer kazanarak 13167,68 TL seviyesiyle işlem görürken, tam altın ise yüzde 0,76’lık artışla 26294,72 TL’den alıcı buluyor.

ONS ALTIN FİYATI

Ayrıca ons altın fiyatı, saat 10:16 itibarıyla yüzde 0,77 artışla 3259,93 TL’den işlem görüyor. Kapalıçarşı’da gram altın, güne 4087 liradan alınırken, 4138 liradan satılıyor. Anlık altın fiyatları yatırımcılar için büyük önem taşıyor ve piyasalardaki bu dalgalanmalar, yatırım kararlarını doğrudan etkiliyor.