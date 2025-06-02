Altın Piyasasında Dalgalı Seyir Devam Ediyor

ALTIN PİYASASINDA DALGALANMA

2 Haziran 2025 Pazartesi itibarıyla altın piyasası hareketli bir seyir izliyor. Küresel gelişmeler, özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret temaslarından gelen olumlu sinyaller ve Rusya ile Ukrayna arasında artan ateşkes umutları, yatırımcıların güvenli liman tercihlerini etkiliyor. Bu sebeplerle, altına olan ilgi düşerken fiyatlarda bir azalma gözlemleniyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

2 Haziran 2025 tarihindeki altın fiyatlarına göre, gram altın saat 13:05 itibarıyla yüzde 1,78 artışla 4220,31’dan işlem görüyor. Çeyrek altın ise aynı saatte yüzde 1,60 değer kazanarak 6793,10’dan satılıyor. Yarım altının fiyatı saat 13:05 itibarıyla yüzde 1,60 artışla 13586,21 olarak belirlendi. Tam altın saat 13:05’te yüzde 1,60 değer kazanarak 27130,48’den işlem görüyor. ONS altın da bu saat itibarıyla yüzde 1,81 artarak 3348,88’den alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Kapalıçarşı’da gram altın, güne 4166 lira alım fiyatıyla başlarken 4226 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Altının gelecekteki fiyat hareketleri hakkında belirsizlik devam ediyor.