Haberler

Altın Piyasasında Dalgalı Seyir Devam Ediyor

ALTIN PİYASASINDA DALGALANMA

2 Haziran 2025 Pazartesi itibarıyla altın piyasası hareketli bir seyir izliyor. Küresel gelişmeler, özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret temaslarından gelen olumlu sinyaller ve Rusya ile Ukrayna arasında artan ateşkes umutları, yatırımcıların güvenli liman tercihlerini etkiliyor. Bu sebeplerle, altına olan ilgi düşerken fiyatlarda bir azalma gözlemleniyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

2 Haziran 2025 tarihindeki altın fiyatlarına göre, gram altın saat 13:05 itibarıyla yüzde 1,78 artışla 4220,31’dan işlem görüyor. Çeyrek altın ise aynı saatte yüzde 1,60 değer kazanarak 6793,10’dan satılıyor. Yarım altının fiyatı saat 13:05 itibarıyla yüzde 1,60 artışla 13586,21 olarak belirlendi. Tam altın saat 13:05’te yüzde 1,60 değer kazanarak 27130,48’den işlem görüyor. ONS altın da bu saat itibarıyla yüzde 1,81 artarak 3348,88’den alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Kapalıçarşı’da gram altın, güne 4166 lira alım fiyatıyla başlarken 4226 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Altının gelecekteki fiyat hareketleri hakkında belirsizlik devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sakarya’da İŞKUR, 1200 Kişi İstihdam Edecek

Sakarya'da 1200 kişilik istihdam sağlamak amacıyla İŞKUR'un işgücü programları çerçevesinde 7 firma ile kurs sözleşmeleri imzalandı. Kadınların iş gücüne katılımı teşvik edilecek.
Haberler

Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması Başlıyor

Bilişim Vadisi'nin düzenlediği Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması'na başvurular 15 Haziran'da sona erecek. Yarışma, katılımcılardan başarılı kütüphaneler geliştirmelerini istiyor ve toplamda 600 bin lira ödül verilecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.