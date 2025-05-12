Altın Piyasasında Dalgalı Seyir Devam Ediyor

12 MAYIS 2025 TARİHİNDE ALTIN PİYASASINDAKİ DALGALANMALAR

12 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla altın piyasasında dalgalı bir durum gözlemleniyor. Küresel ölçekteki gelişmeler, özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden gelen olumlu sinyaller ve Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes umutlarının artması, yatırımcıların güvenli liman tercihlerini etkiliyor. Bu durum, altına olan ilginin zayıflamasına yol açarken fiyatlarda düşüş meydana geliyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Pazartesi günü, gram altın saat 09:11 itibarıyla yüzde -1,44 değer kaybıyla 4083,59 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın ise yine saat 09:11’de yüzde -1,26 azalarak 6619,17 TL’den satılıyor. Yarım altın, aynı saatte yüzde -1,26 değer kaybıyla 13238,33 TL’ye düşerken, tam altın fiyatı da saat 09:11 itibarıyla yüzde -1,26 azalış göstererek 26435,80 TL’den işlem görüyor.

ONS ALTIN FİYATI

Son olarak, ONS altın fiyatı saat 09:11 itibarıyla yüzde -0,36 azalarak 3278,99 USD’den işlem görmekte. Kapalıçarşı’da gram altın ise güne 4106 TL’den alım ile 4161 TL’den satım yapılarak satışa sunuluyor.