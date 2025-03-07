Altın Piyasasında Son Durum: 7 Mart 2025

KÜRESEL PİYASALARDA ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Küresel piyasalarda son zamanlarda meydana gelen olaylar, altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Özellikle ABD’nin Çin’e uyguladığı ek gümrük vergisi kararları, Çin’in karşılık olarak aldığı ekonomik önlemlerle yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu bağlamda, 7 Mart 2025 tarihi itibarıyla altın piyasasındaki son durumu incelemek gerekiyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ GÜNCEL DURUM

Tam altın saat 10:23 itibarıyla yüzde 0,30 artış göstererek 22414.03’ten işlem görüyor. Bunun yanı sıra, Cumhuriyet altını da aynı saatte yüzde 0,30 artarak 22960.36’dan alım satıma sunuluyor. Ayrıca, Reşat altını da saat 10:23 itibarıyla yüzde 0,30 artışla 23062.77’den işlem görüyor. Mevcut durum, altın yatırımcıları için önemli bir veri sunuyor.