Altın Rekor Kırıyor: Fiyatlar Yükseliyor

ALTIN GÜVENLİ LİMAN OLARAK İNANILMAZ BİR YATIRIM ARACI

Özellikle belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak kabul edilen altın, ekonomik dalgalanmalar karşısında en sağlam yatırım araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu özelliğiyle altın, ABD’den gelen ve küresel piyasaları derinden etkileyen yeni tarifelerin ardından en çok tercih edilen kıymetli maden haline geldi.

FİYATLARDA REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRILIYOR

Ons altın fiyatları yeni bir ilke imza atarak 3167 dolar seviyesine ulaştı ve rekor kırdı. Küresel piyasalarda ons altın, güne 3137 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 3124 dolar, en yüksek ise 3167 dolar seviyeleri görüldü. Şu an ons altın 3149 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA DA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Gram altın ise güne 3826 liradan başladı. Gün içindeki dalgalanma ile en düşük 3813 lira, en yüksek de 3867 lira seviyeleri kaydedildi. Şu an gram altın 3840 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da ise gram altın 3871 liradan alınırken, satış fiyatı 3923 lira olarak belirlenmiş durumda.