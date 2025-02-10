Altın Rekor Seviyeye Doğru Yükseliyor

ALTIN FİYATLARINDA REKOR YÜKSELİŞ

Altın, Başkan Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına vergi koyacağına ilişkin açıklaması sonrasında küresel finans piyasalarında artan belirsizlikle rekor seviyelere doğru tırmanış gösterdi. Külçe altın, bir önceki hafta yüzde 2,2 artış sağlayarak ons başına 2.869 dolara yakın değerlerden kapandı. Başkan Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada yüzde 25 verginin tüm ülkelerden gelen çelik ve alüminyuma uygulanacağını belirtti. Bu durum, güvenilir liman varlıklarına olan talebi artırdı. Ayrıca yatırımcılar, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın Salı ve Çarşamba günü yapacağı brifinge odaklanıyor.

FED BAŞKANI POWELL’IN BRİFİNGİ

Powell’ın, merkez bankacılarının borçlanma maliyetlerini daha fazla düşürmek için acele etmemelerinin nedeni olarak direncini koruyan ekonomiyi vurgulamaları bekleniyor. Faiz oranlarındaki olası düşüşe rağmen altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Bu durum, teorik olarak altın için bir düşüş anlamına gelse de belirsizlik dönemlerinde metalin değer deposu olma rolü yatırımcıların iştahını artırmaya devam ediyor.

Piyasalarda, yeni yönetimin ticaret ve göç politikalarının enflasyonu canlandırması ve büyümeyi etkilemesi durumunda ABD ekonomisi ve para politikası üzerindeki olası etkileri değerlendiriliyor. Ayrıca, Çin merkez bankası Ocak ayında altın rezervlerini önceki iki ayda olduğu gibi artırarak fiyatlar yüksek seviyelerde olsa bile rezerv çeşitlendirmeye yönelik kararlılığını gösteriyor. Spot altın, Cuma günü 2.886,79 dolarla tarihi zirveye ulaştıktan sonra haftaya da yükselişle başladı.