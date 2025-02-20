Altın Rekor Tazeliyor: Yatırımcılar Meraklı

ALTINDAKİ YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

Altın, bu yıl 9. kez rekor seviyelere ulaşırken, yatırımcılar fiyatların daha fazla yükselecek mi olduğunu sorguluyor. Piyasalardaki son gelişmeler ve uzman görüşleri ışığında, altındaki artışın arkasında birçok etken bulunuyor. Öncelikle, “ABD Başkanı Donald Trump’ın agresif gümrük vergisi politikası” dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, “jeopolitik riskler” de önemli bir faktör. Özellikle Orta Doğu’daki gerginlikler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin-Tayvan ilişkileri, güvenli liman arayışını artırıyor. Küresel piyasalardaki artan jeopolitik riskler yatırımcıları altına yönlendiriyor.

Merkez bankalarının altın alımları da yüksek fiyatların ardındaki nedenlerden biri. Özellikle “Çin Merkez Bankası başta olmak üzere birçok ülke, rezervlerini artırmak için altın alımına devam ediyor.” Geçtiğimiz yıl merkez bankalarının büyük miktardaki altın alımları, fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine büyük katkı sağladı. Bu durum, yatırımcıların altın talebini artırarak rekor kırmasına olanak tanıdı.

EKONOMİK DURUMUN ETKİLERİ

Ekonomik durgunluk ve resesyon endişeleri, yatırımcıların daha güvenli varlıklara yönelmelerine neden oluyor. ABD ve Avrupa’da büyümedeki yavaşlama, riskten kaçınılmasını teşvik ediyor. Dolar ve tahvil getirilerindeki dalgalanmalar da altına olan talebi artırıyor. 1 Ocak 2024 tarihinde altının ons fiyatı 2.620 dolar seviyesindeydi. Şubat 2024’te küresel piyasalardaki belirsizlikle 2.750 doları aştı. Mart 2024’te ise Çin Merkez Bankası’nın alımları ve Trump’ın ticaret politikaları sayesinde altın fiyatı 2.850 dolara yükseldi. 20 Şubat 2025’te altın, 2.946,85 dolar ile tarihi zirveye ulaştı. Bu yıl 9 kez rekor kıran altın, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.