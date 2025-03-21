Altın Rekorda, Kritik Direnç Noktalarına Dikkat

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI VE YÜKSELİŞİN SEBEPLERİ

Gram altın, ons altındaki yatay seyirle beraber yeni rekorlar tazelerken, uzmanlar bu yükselişin devam edebileceğini ancak dikkat edilmesi gereken kritik direnç noktaları olduğunu vurguluyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz, TGRT Haber TV’ye yaptığı açıklamada, “Teknik olarak altın yükseliş trendinde ve 3.140 dolara yöneliyor. Ancak 3.060 dolar seviyesi önemli bir direnç noktası. Bu noktada kar satışları görülebilir” diyor.

FED’İN POLİTİKALARI VE ETKİLERİ

ABD Merkez Bankası (FED), enflasyonu geçici değerlendirirken, faiz indirimleri konusunda daha iyimser bir duruş sergiliyor. Piyasalarda 2025 yılı için üç faiz indirimi beklentisi giderek güçleniyor. Bu gelişmeler, altın talebini artıran faktörler arasında yer alıyor.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ İLE PİYASA BELİRSİZLİĞİ

Savaşın sona ermesine yönelik somut adımlar atılmadı. Moskova’nın mevcut pozisyonunu koruması, piyasalardaki belirsizlikleri artırarak altına olan talebi destekliyor. Gram altın fiyatlarında 5.000 TL seviyesi gündeme geliyor. Eryılmaz, bu seviyenin mevcut koşullar altında iddialı görünse de, dolar/TL’de beklenmedik dalgalanmalar olursa gram altının bu seviyeye daha hızlı ulaşabileceğini belirtiyor.

BORSADA DÜŞÜŞLER VE YATIRIMCI TEDİRGİNLİĞİ

Borsa İstanbul, son günlerde ciddi düşüşler yaşarken yatırımcılar arasında bir tedirginlik hâkim. Dün BIST 100 endeksi yaklaşık yüzde 9 değer kaybederken, bugün de negatif bir açılış yaptı. Uzmanlar, 9.500-9.400 puan seviyelerinin kritik destek noktaları olduğunu ifade ediyor. Eğer satış baskısı sürerse, bu seviyeler test edilebilir.