ALTIN S1 Sertifikasında Sert Düşüşler Yaşanıyor

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında halka arz edilen ALTIN S1 sertifikalarında son yedi gündür belirgin satışlar yaşanıyor ve sertifika taban seviyeye geri çekiliyor. Altın yatırımcılarının dikkatle izlediği gram ve çeyrek altın dışındaki ALTIN S1 sertifikasında büyük düşüşler gözlemleniyor. Son bir haftadır taban seviyede seyreden ALTIN S1 sertifikasında satışta bekleyen 37 milyon adet bulunurken, toplamda yaklaşık 18 bin satış emri bulunuyor. Bugün fiyatı 77,96 liraya gerileyen sertifikayı en çok talep eden kurumlar arasında İş Yatırım, Ziraat Yatırım, Halk Yatırım, Midas Yatırım ve Deniz Yatırım yer alırken, satıcılar arasında ise ilk sırayı QNB Yatırım almakta, onu Vakıf Yatırım, Phillip Capital, Tacirler Menkul ve İnfo Yatırım takip ediyor.

ALTIN S1 SERTİFİKASI DEĞER KAZANIYOR

ALTIN S1 sertifikası, altından daha değerli bir konumda. Piyasada bulunan 500 milyon sertifika nedeniyle fiyatlar her geçen gün artış gösteriyor. Bugün gram altın 6 bin 393 lira iken, bir gram altın elde etmek için alınması gereken 100 ALTIN S1 sertifikasının değeri 7 bin 796 lirayı buluyor. Başka bir deyişle, ALTIN S1 sertifikasının değeri, altının değerinin yüzde 21 kadar üzerinde seyrediyor.

FİYAT DENGESİNİN SAĞLANMASI GEREKİYOR

ALTIN S1 sertifikası fiyatlarının gram altınla eşdeğer bir seviyeye ulaşması için Darphane’nin yeni bir arzda bulunması gerekmekte.

YATIRIMCILAR İÇİN AVANTAJLAR SUNUYOR

ALTIN S1 sertifikası almanın birçok avantajı bulunmakta. Alım-satım arasındaki düşük marj, az komisyon oranları, çalınma riskinin olmaması ve stopaj vergisinin bulunmaması gibi faktörler, yatırımcıları ALTIN S1 sertifikalarına yönlendiriyor.

ALTIN SERTİFİKALARININ AYAR VE MİKTARI

ALTIN S1 sertifikasıyla elde edilen altınlar 0,995 saflığındadır ve her sertifika 0,01 gram altın olarak satılmakta. 100 sertifika alındığında toplamda 1 gram altın elde edilmiş olunuyor.

PİYASA GÖRÜNÜMÜ

2022 yılı itibarıyla yapılan halka arzla birlikte toplamda 500 milyon adet sertifika satışa sunuldu. Bu miktar, 5 ton altına denk gelmekte.

ALIM ve SATIM İŞLEMLERİ NASIL YAPILIYOR?

ALTIN S1 sertifikası, borsa aracılığıyla işlem görmekte ve aracı kurumlarda bulunan yatırım hesapları ile alınıp satılabilmektedir.

FİZİKİ OLARAK ALTIN NASIL ALINIYOR?

Eğer talep edilirse, sertifika durumundaki altınlar fiziksel olarak teslim ediliyor. Fiziki dönüşüm için minimum tutar 50 gram olup, 50 gram üzerindeki dönüşümlerde ise 10 gramın katları geçerli. Günlük azami fiziksel dönüşüm miktarı bin gram olarak belirlenmiş durumda.

Dönüşüm TALEP SÜRECİ

Fiziki altına dönüşüm yapmak için Darphane merkezine gidilmesi veya aracı kuruma bildirim yapılması gerekiyor. Adrese teslim talep edildiğinde ise ek bir ücret talep edilmektedir.

PİYASA ŞARTLARINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN

ALTIN S1 sertifikasının fiyatı, fiziki veya kaydi altın fiyatını aştığı için alım-satım yaparken piyasa şartları ve olası sertifika fiyatı düşüş riskleri dikkate alınmalıdır. Kar ve zarar bilinci ile hareket etmek yatırımcıların menfaatine olacaktır.