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Altın Satışına Kambiyo Vergisi Getirildi

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YENİ DÜZENLEME ZORUNLU HALE GELİYOR

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, 17 Mart 2025 tarihinden itibaren, vadesiz hesaplar üzerinden fiziksel teslimat olmadan gerçekleştirilen kaydi altın satış işlemleri kambiyo işlemi olarak değerlendirilecek. Bu işlemler üzerinden binde 2 (%0,2) kambiyo muamelesi vergisi (KMV) alınacak.

GEÇMİŞTE YASAL DAYANAĞI YETERSİZ KALDI

Daha önce benzer bir uygulama getirilmişti, ancak yasal dayanağı olmadığı için iptal edilmişti. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 21.05.2020 tarihli yazısıyla başlatılan uygulama, 3,5 yıl sonra Danıştay 7. Dairesi Başkanlığı’nın 28/03/2023 tarihli ve E: No: 2020/1362; K: No: 2023/1758 sayılı kararıyla iptal edildi.

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