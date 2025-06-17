Altın Talebi Rekor Seviyede Yükseldi

MERKEZ BANKALARI ALTIN ALIMLARINDA REKOR KIRDI

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, merkez bankaları 2022 ve 2023 yıllarında 1.000 tonun üzerinde altın alımı yaptı. Bu miktar, son 50 yılın en yüksek merkez bankası talebi olarak kaydedildi. DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, altın fiyatlarındaki artışı yorumladı. Kitiş, “Çin, Hindistan, Rusya, Türkiye ve Orta Asya ülkeleri gibi pek çok ülke, dolar bağımlılığını azaltmak için rezerv tercihini altından yana kullanıyor” dedi.

ALTIN FİYATLARININ ARTMA SEBEPLERİ

DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kitiş, “Konseyin şubat ayında yayımladığı yıllık ve 2022’nin dördüncü çeyrek altın eğilim raporu, toplam fiziksel altın talebinin yıl içinde 4.974 ton ile rekor seviyeye ulaştığını gösteriyor” ifadelerini kullandı. Goldman Sachs, 2025 yılı için ons altın fiyat tahminini 3.700 dolara yükseltirken, en uç senaryolarda bu rakamın 4.500 dolara çıkabileceğini bildirdi. JP Morgan ise 2026’nın ilk yarısında altının 4.000 doları aşabileceği tahmininde bulundu. Bu öngörüler, dünya genelindeki istikrarsızlığın altının değerini artıran kalıcı dinamikler oluşturduğunu gösteriyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE ALTININ GELECEĞİ

Geçen hafta derinleşen İran-İsrail savaşı, jeopolitik risk algısını keskin bir şekilde artırdı. Hürmüz Boğazı’nın kapanması, enerji güvenliği ve bölgesel istikrar konusundaki belirsizlikler, yatırımcıların yeniden altın alımına yönelmesine neden oldu. Kitiş, “Bize göre bu tür sıcak çatışmalar, geçici dalgalanmalara değil, aynı zamanda altının uzun vadeli yapısal değer artışı için de zemin hazırlıyor” dedi. Kitiş, altındaki yükselişi yalnızca geçici fiyat artışı olarak değil, küresel sistemin dönüşüm sinyali olarak değerlendirdi. Altının 4.000-4.200 dolar bandına ulaşmasının artık şaşırtıcı olmayacağını ifade etti.

TÜRKİYE’NİN ALTINDAKİ ROLÜ

DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kitiş, Türkiye’nin kendi markalarıyla bu dönüşümde yer almasının gerekli olduğunu vurguladı. “Sertifikalı, güvenilir ve kayıt altına alınmış yatırım altını, bireysel tasarrufları korurken ülke ekonomisine stratejik katkı sağlar. Merkez bankalarının rekor seviyede 1.000 tonun üzerinde alımı, altının küresel rezerv sisteminde daha büyük bir rol üstlendiğini kanıtlıyor” dedi. Kitiş, ayrıca “Türkiye’nin sertifikalı altın politikaları ve yerli markalarla sistemleşme vizyonu, yerli yatırımcıyı korurken makroekonomiye de destek veriyor” diye ekledi.