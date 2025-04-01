Altın Trump’ın Gümrük Açıklamalarıyla Yükseliyor

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜREKLİLİK GÖSTERİYOR

Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifesi açıklamaları ve küresel piyasalardaki belirsizlikler ışığında yükselişini sürdürüyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışı, altına olan talebi artırırken, fiyatlar yeni rekord seviyelere ulaşıyor. Haftanın ikinci gününde gram altın 3.835,37 TL seviyesine çıkarken, ons altın da 3.144,46 doları görerek tarihi seviyelerini test ediyor.

GRAM VE ÇEYREK ALTINDAKİ ARTIŞLAR

Yılbaşı başlangıç değeri 2.994,70 TL olan gram altın, 807,0 lira artışla yüzde 26,95 oranında değer kazanıyor. Son bir yıl içinde gram altın, 2.325,45 liradan 3.801,71 liraya yükselerek yüzde 63,48 oranında bir artış gösterdi. Haftaya yükseliş ile başlayan gram altın, haftanın ikinci gününde de bu ivmesini sürdürüyor. Serbest piyasada gram altın fiyatı 1 Nisan 2025 Salı tarihi itibarıyla 3.835,37 TL seviyesinde işlem görmekte. Çeyrek altın 6.270,84 TL, yarım altın 12.541,67 TL ve Cumhuriyet altını ise 25.676,27 TL’den satılmakta.

ULUSLARARASI PİYASALARDAN GÖRÜNTÜ

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Bugün itibarıyla ons altın, 3.144,46 dolar seviyesine ulaşmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm ülkeleri kapsayacak yeni gümrük tarifeleri getireceğini açıklaması, altın piyasasında ciddi bir hareketliliği gün yüzüne çıkardı. Uzmanlar, tarifelerin beklenenden hafif olması durumunda altın fiyatında bir geri çekilme olabileceğini öngörse de belirsizliklerin devam etmesiyle orta ve uzun vadede altın fiyatlarının yükselişini sürdüreceğini belirtiyor. Trump’ın tarifeleri, merkez bankalarının altın alımları, jeopolitik riskler ve FED’in faiz indirimi olasılığı, küresel piyasalarda altın fiyatlarının desteklenmesine yol açmaya devam ediyor.