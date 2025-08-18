Altın Ukrayna’ya Yöneldi: Fiyatlar Arttı

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTEN SONRA YÜKSELİYOR

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştireceği barış görüşmesine yoğunlaşmasıyla seansın başlangıcında iki haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesine inmelerinin ardından ons başına 3.350 doları geçiyor. Zelenski, ilerleyen saatlerde Trump ile önemli bir görüşme yapacak ve bu toplantıya dikkate değer Avrupa liderlerinin de katılması bekleniyor.

RUSYA İLE GÖRÜŞMELERİN GÖLGESİNDE

Bu gelişme, Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cuma günü yapılan ve ateşkes konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilemeyen önemli zirvenin ardından geliyor. Bu zirvede, Putin’in ABD ve Avrupa’nın savaşı sona erdirmek için nihai bir anlaşma kapsamında Ukrayna’ya güçlü güvenlik garantileri sağlamasına izin vermeyi kabul ettiği ortaya çıktı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİYLE PİYASALAR İZLENİYOR

Aynı zamanda, piyasalar Eylül ayında olası faiz indirimine dair artan beklentilerle, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu’ndaki yapacağı konuşmayı ve Fed’in son toplantısının tutanaklarını dikkatle takip ediyor.

ONS ALTIN FİYAT PERFORMANSI

Güne 3,336 dolardan başlangıç yapan ons altın, gün içerisinde en düşük 3,323 dolar, en yüksek ise 3,352 dolar seviyesini gördü ve şu anda 3,352 dolardan işlem görmekte.

GRAM ALTIN FİYAT DEĞERİ

Gram altın ise güne 4,378 liradan başladı. Gün içerisinde en düşük 4,370 lira, en yüksek ise 4,408 lira seviyeleri görüldü. Şu anda gram altının fiyatı 4,407 lira olarak işlem görüyor.