Altın, Ukrayna’ya yöneldi: Yükseliş sürüyor

ALTIN FİYATLARINA ETKİ EDEN GELİŞMELER

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya ile barış anlaşmasını görüşmek üzere yapacağı görüşmeye odaklandığı bir süreçte, seansın başlarında iki haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesinde 3.350 doları aştı. Zelenski, bugün ilerleyen saatlerde Trump ile görüşecek ve birkaç önemli Avrupa lideri de görüşmeye katılacak. Bu durum, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen Cuma günü gerçekleşen ve ateşkes konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilemeyen büyük zirvenin ardından geldi. Ancak, Putin’in ABD ve Avrupa’nın savaşı sona erdirmek için nihai bir anlaşmanın parçası olarak Ukrayna’ya güçlü güvenlik garantileri sağlamasına izin vermeye yönelik kabulü dikkat çekiyor.

PİYASALARDAKİ GÖZLEMLER

Piyasalarda, Eylül ayında faiz indirimi beklentilerinin yükselmesi ile birlikte, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu’ndaki konuşması ve Fed’in son toplantısına dair tutanaklar yakından izleniyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

ONS altın, güne 3336 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3323 dolar, en yüksek de 3352 dolar seviyeleri görüldü. Şu anda 3352 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın ise güne 4378 liradan başladı. Gün içerisinde en düşük 4370 lira, en yüksek de 4408 lira seviyeleri görüldü. Şu an 4407 liradan alıcı buluyor.