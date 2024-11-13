Altın ve Bitcoin Arasındaki Rekabetin İpuçları

ALTIN VE BİTCOİN FİYAT DENGESİ

Altın fiyatlarının düşüş yaşadığı bir dönemde Bitcoin değer kazanma serüvenine devam ediyor. Finans analisti İslam Memiş, köşe yazısında 2025 yılı için altın ve Bitcoin arasında meydana gelecek “savaşta” iki kazanan ve bir kaybeden olacağını ileri sürdü. Bu savaşta kaybedenin kim olacağı ise merak konusu. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken, gözler kripto para piyasasına çevrildi. Memiş, 2025 yılına yönelik değerlendirmesinde, yatırım tavsiyesi vermekten kaçındığını vurgulayarak, yatırımcıların “Kripto paralar ne kadar yükselecek, altın fiyatları daha ne kadar düşecek?” gibi soruları sıkça sormaya başladığını belirtti.

KAZANANLAR VE KAYBEDENLER

Memiş, “2025 yılında Bitcoin-Altın savaşına hazır olun!” derken, kripto para yatırımcılarının 3 yıl boyunca sabırla zararlarını telafi etmeyi beklediğini ifade etti. Ayrıca, modern teknolojinin dünya çapında sanal işlemleri artırmasının bu dönüşümde önemli bir rol oynadığını söyledi. Son haftalarda altınlarını satan yatırımcıların kripto para aldığını da kaydetti. Memiş, Donald Trump ve Elon Musk’ın bu alanda büyük bir hareketlilik yaratacağına inandığını, hatta Bitcoin’in 2025’te 100 bin doları aşma olasılığını öngördüğünü belirtti. Diğer yandan, dünya genelindeki merkez bankalarının fiziksel altın stoklarını artırdığını ve olası bir “3. dünya savaşı” ihtimaline karşı hazırlık yaptığını dile getirdi.

Bireysel ve kurumsal yatırımcıların altına olan talebinin devam ettiğini bildiren Memiş, fiziksel varlıklara yatırım yapanlar ile dijital varlıklara yatırım yapanlar arasında bir rekabetin oluşacağını belirtti. Son 3 yıldır kayıplar yaşayan kripto para yatırımcılarının yeniden güçlü bir şekilde piyasaya dönüş yapacağını da ifade etti. ayrıca, ABD’nin altın rezervlerinin resmi olarak 8 bin 133 ton olarak açıklandığını ancak bu verinin doğruluğuna dair şüpheleri olduğunu da aktardı. Eğer 2025 yılında ABD’nin altın rezervi konusu gündeme gelirse, fiziksel altına olan talebin daha da artacağını öngörüyor.

2025 YILINDAKİ YARIŞ VE BEKLENTİLER

Memiş, 2025 yılı itibarıyla Altın-Bitcoin rekabetinin tekrar başlayacağını ve bu iki varlık arasında yoğun takas işlemlerinin gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Genç yatırımcıların Bitcoin’den, geleneksel yatırımcıların ise altından vazgeçmeyeceğini belirten Memiş, bu iki varlığın sahiplerinin kazanan olacağını, dışarıda kalanların ise kaybeden olacağını ifade etti.