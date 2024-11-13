“Altın ve Bitcoin Rekabeti: 2025 Tahminleri”

ALTIN VE BİTCOİN ARASINDAKİ SAVAŞ

Altın fiyatlarındaki düşüş devam ederken, Bitcoin değer kazanmayı sürdürüyor. Finansal analist İslam Memiş, köşe yazısında 2025 yılı itibarıyla altın ve Bitcoin arasında yaşanacak “sıradışı savaşta” iki kazanan ile bir kaybedenin olacağını belirtti. Bu savaşı kimin kaybedebileceği merak ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam ederken, gözler kripto para piyasasında yoğunlaşıyor. Memiş, yatırım tavsiyesi olmayan yazısında yatırımcıların sıkça “Kripto paraların değeri ne kadar yükselecek? Altın fiyatları daha ne kadar düşecek?” sorularını sorduğunu ifade etti. “2025 yılında Bitcoin-Altın savaşına hazır olun!” dedi. Aynı zamanda, kripto para yatırımcılarının son üç yıldır sabırla zarar kapatmayı beklediğini, modern teknolojinin gelişiminin sanal işlemlere olan ilgiyi artırdığını vurguladı.

BITCOIN-ALTIN YARIŞI NEDEN BAŞLIYOR?

Memiş, Donald Trump ve Elon Musk’ın piyasada ciddi hareketlilik yaratacağına inandığını ve Bitcoin’in 2025’te 100 bin doları aşabileceğini öngördüğünü belirtti. Bununla birlikte, dünya genelindeki merkez bankalarının fiziki altın stoklarını artırma çabalarının, potansiyel bir “3. dünya savaşı” ihtimaline karşı hazırlık amacı taşıdığını söyledi. Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların altına olan ilgisinin devam ettiğini dile getirirken, fiziksel varlıklara yatırım yapanlarla dijital varlıklara yatırım yapanlar arasında rekabetin doğacağını ifade etti. Ayrıca, son üç yıldır zarar eden kripto para yatırımcılarının piyasaya güçlü bir dönüş yapacaklarını kaydetti. Memiş, ABD’nin resmi altın rezervinin 8 bin 133 ton olarak açıklandığını ancak bu rakamın doğruluğu hakkında kuşku duyduğunu aktardı. 2025 yılı geldiğinde, ABD’nin altın rezervleri konusu tartışma yaratırsa fiziki altına olan talebin artması bekleniyor.

2025 SONUÇLARI: ALTIN VE BİTCOİN ARASINDA ÇETİN YARIŞ

Memiş, 2025 yılı itibarıyla Altın ve Bitcoin rekabetinin yeniden başlayacağını belirtti. En çok takas işlemlerinin bu iki varlık arasında gerçekleşeceğini öngörüyor. Genç yatırımcıların Bitcoin’e yönelirken, geleneksel yatırımcıların ise altından vazgeçmeyeceğini ifade ediyor. Bu iki varlığın sahiplerinin kazanan olacağını, işlem yapmayanların ise kaybeden olacağını dile getirdi.