Altın Ve Gümüş Fiyatlarında Rekor Artış Yaşanıyor

altin-ve-gumus-fiyatlarinda-rekor-artis-yasaniyor

Altın Fiyatlarında Rekor Seviyeler Korunuyor

Çarşamba günü altın fiyatları, önceki günlerde test edilen rekordan sonra istikrarlı bir seyir izlemeye devam ediyor. Gümüş ise tarihi zirvesini bir kez daha geride bırakarak 90 dolar eşiğini geçiyor. Spot altın, yüzde 1 artışla ons başına 4.630 dolara yükseldi ve Salı günü görülen 4.634,33 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın bir seviyede seyretti. ABD altın vadeli işlemleri ise 4.624 dolar seviyesinde işlem görmekte. Ons altındaki artış, iç piyasaya da olumlu yansıyor; gram altın yüzde 1 yükselişle 6.426 liraya ulaştı ve Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde 6.500 lirayı aşarak yeni bir rekor kırdı.

Yükselişin arkasındaki nedenler

Fiyatlardaki artışın sebepleri arasında ABD’den gelen enflasyon verileri dikkat çekiyor. Aralık ayında çekirdek TÜFE’nin aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası’nın yıl içinde faiz indirimine gitme ihtimalini güçlendiriyor. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, bu verilerin ardından Fed’e faiz indirimi çağrısını yinelemiş durumda. Ek olarak, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik başlatılan soruşturma, güvenli liman talebini artıran bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Büyüyen güvenli liman arayışı

Analistlere göre, bu belirsizlik, ABD varlıklarına olan güveni zayıflatırken, altın ve benzeri güvenli limanlara olan talebi güçlendiriyor. Piyasalarda, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi büyük finansal kuruluşlar, 2026 yılında her biri 25 baz puan olmak üzere iki faiz indirimi bekliyor. İlk indirimin Haziran ayında gerçekleşmesi öngörülürken, Citigroup, ons altının Mart ayına kadar 5.000 dolara çıkabileceğini tahmin ediyor.

Diğer değerli metallerdeki artış

Değerli metallerdeki yükseliş, yalnızca altınla sınırlı kalmamakta. Spot gümüş, yüzde 5 artışla 91 doları geçerek tarihi zirvesine ulaştı. Platin, yüzde 5 artışla 2.455 dolara ulaşırken, paladyum da yüzde 4’lük primle 1.908 dolar seviyesine çıktı. Küresel belirsizlik algısının yanı sıra, İran’daki geniş çaplı protestolar, güvenli liman talebini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Düşük faiz beklentileri ve siyasi risklerin birleşmesi, piyasaların değerli metallerdeki yükseliş eğiliminin devam edebileceğine işaret ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul İçin Kar Yağışı Beklentileri Değerlendirildi

İstanbul'da 18 Ocak'tan itibaren artması beklenen kar yağışının, şubat ve mart aylarında son dokuz yılın en sert kışını getireceği öne sürüldü.
Gündem

Altın Rekoru Eşiğinde Gümüş 91 Doları Aştı

ABD'de zayıf enflasyon verileri ve Fed üzerindeki siyasi baskılar, altın ve gümüş fiyatlarının tarihi zirvelere çıkmasına yol açtı. Faiz indirim beklentileri güçlendi.
Gündem

Kentsel Dönüşümde Elektronik Tebligat Dönemi Başlıyor

Kentsel dönüşümde tebligat sistemi yenilendi; ev sahiplerine fiziksel bildirim yapılmayacak. e-Devlet üzerinden gönderilen tebligata 15 gün içinde yanıt verilmeyen paylar satışa sunulabilecek.
Gündem

İş Kanunu Kapsamında Cezalar Yükseldi

Yeni yılda işverenlere yönelik idari para cezaları yüzde 25,49 artırıldı; maaşını süresinde ödemeyenler için aylık ceza 2.734 TL oldu.
Gündem

Ankara-Tahran İlişkilerinde 24 Saatte İkinci Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son 24 saat içinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ikinci kez görüştü ve bölgedeki gerilimlerin azaltılması için müzakerelerin gerekliliğini vurguladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.