Altın Ve Gümüş Piyasasında Beklentiler Artıyor

Altın, düşük gelen ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri sonrasında yüzde 2’den fazla artış göstererek haftaya ons başına 5 bin 35 dolardan başladı. Söz konusu düşük enflasyon verisi, piyasalarda bu yıl birden fazla faiz indirimi beklentilerini arttırırken, Federal Rezerv’in daha fazla faiz indirimi yapma ihtimalini güçlendirdi. Yatırımcılar, bir sonraki faiz indirimine dair daha fazla bilgi almak amacıyla FOMC toplantı tutanakları, ABD GSYİH ön tahminleri ve PCE enflasyon verilerinin açıklanmasını bekliyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELERİN ETKİSİ

Jeopolitik açıdan ise yatırımcılar, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereleri ve Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik ABD öncülüğündeki çabaları yakından takip ediyor. Her iki müzakerelerin de Salı günü yeniden başlaması öngörülüyor ve bu gelişmeler, piyasalardaki risk algısını ve güvenli liman talebini etkileyebilir. Son yaşanan dalgalanmalara rağmen, değerli metal, süregelen jeopolitik belirsizlikler, merkezi bankaların satın alma gücü ve yatırımcıların devlet tahvilleri ile dövizlerden uzaklaşması sebebiyle desteklenmeye devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATI

ONS altın güne 5 bin 35 dolardan giriş yaptı. Gün içinde en düşük değeri 4 bin 973 dolar, en yüksek değeri ise 5 bin 35 dolar olarak kaydedildi. Şu anda işlem gören fiyat 4 bin 975 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN GÜNDE DÜZENLİ GİDİŞ

Gram altın ise 7 bin 62 liradan işlem görmeye başladı. Gün içerisinde en düşük 6 bin 991 lira, en yüksek ise 7 bin 75 lira olarak belirlendi. Şu anki işlem fiyatı 6 bin 993 lira.

GÜMÜŞTEKİ OYNATICILIK

Gümüş, yaklaşık yüzde 3’lük bir düşüşle 74,5 dolara gerileyerek, önceki seanstaki kazançlarını kaybetti. ABD, Çin ve diğer ülkelerdeki piyasa tatilleri nedeniyle işlem hacminin düşük kalması göze çarpıyor. Cuma günü düşük gelen ABD enflasyon verileri, Federal Rezerv’in ilerleyen aylarda faiz oranlarını düşüreceği beklentisini artırmıştı ve bunun sonucunda metal fiyatı yaklaşık yüzde 3 yükselmişti. Ayrıca, Çin’deki piyasalarda bu hafta Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle kapalı bulunuyor.

ONS GÜMÜŞ FİYATI

ONS gümüş, güne 76,95 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 74,52 dolar, en yüksek ise 78,20 dolar seviyeleri görülürken, şu anki işlem fiyatı 75,01 dolar olarak belirlendi.

GRAM GÜMÜŞTEKİ DURUM

Gram gümüş ise 108,04 liradan işlem görmeye başladı. Gün içinde en düşük fiyat 104,62 lira, en yüksek fiyat ise 109,24 lira olarak belirlendi. Şu anda gram gümüş 105,3 liradan alıcı buluyor.