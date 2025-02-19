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Altın ve Gümüş Yatırımında Son Durum

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GÜMÜŞ FİYATLARI REKOR DÜZEYDE

Altın fiyatlarının artış gösterdiği bu dönemde, endüstriyel talebin etkisiyle ons gümüş fiyatları ekim ayından beri en yüksek seviyeleri gördü. Cuma günü gümüş, ons başına 33 dolar seviyesini aştı.

GÜMÜŞÜN YATIRIMCIYA GETİRİSİ NE OLACAK?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, güncel piyasa durumu hakkında bilgiler verdi. Memiş, “Şu an gümüşün ons fiyatı 32.88 dolar seviyesinde. Gram altın 3 bin 509-3 bin 520 lira seviyelerinde. 1 Ocak tarihinde elinde 10 bin lira parası olan bir yatırımcı gram altın değil de gümüş alsaydı 11 bin 648 lira eline geçecekti” şeklinde açıklama yaptı. Bunun yanında, gümüşün altından daha fazla kazandırdığına dikkat çekerek, “Gümüş altını tahtından etti. Gümüş fiyatı yükselecek” ifadesini kullandı.

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