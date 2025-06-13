Altın Ve Petrol Fiyatları Yükseldi

ALTIN VE PETROL FİYATLARINDA TARİHİ ZİRVELER

Altın ve petrol fiyatları, tarihi zirvelere ulaşırken, dünya genelinde “İsrail İran saldırısı” ile ilgili endişeler artıyor. Vatandaşlar, petrol fiyatlarının ne yönde ilerleyeceğini merak ediyor. Bu sabaha karşı başlatılan “önleyici, kesin ve birleşik” saldırı, piyasalarda tarihi bir dönüm noktasına işaret ediyor. Peki, petrol fiyatları nasıl bir seyir izleyecek? İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıların ardından altın ve petrol fiyatlarında rekor seviyeler kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA REKOR ARTILAR

Saldırının etkisiyle ons altın, 3 bin 444 dolara yükseldi. Gram altın ise 4 bin 380 TL’yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. ABD’nin Orta Doğu’daki elçilik personellerini azaltması, piyasaların gergin bir bekleyiş içerisinde olmasına neden oldu. Saldırı haberi ile birlikte bu durum, piyasalarda ciddi bir çalkantıya yol açtı ve ons altın, 3 bin 430 doları geçerek yukarı yönlü bir seyir izledi. Sabah seansında 07.57’de ons altın, 3 bin 427 dolara işlem gördü. Gram altın ise 4 bin 336 TL’yi aşarak rekor seviyeye ulaştı.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ KAYDEDİLDİ

İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği saldırının ardından petrol fiyatları da yükselmeye başladı. Brent petrol, Türkiye saatiyle sabah seansında 78,45 dolara ulaşırken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 77,59 dolara çıktı. Piyasalardaki bu dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini çekiyor ve gelecekteki fiyat hareketleriyle ilgili belirsizlikler oluşturuyor.