Altın Ve Pırlanta Piercingler Trend Oluyor

GELENEKSEL TAKILAR YERİNİ PİERCİNGLERE BIRAKIYOR

Geleneksel küpe, kolye ve bileklikler gibi takılara alternatif olarak altın ve pırlanta piercingler, takı dünyasında dikkat çeken yeni bir trend haline geliyor. Altın fiyatlarının yükselmesi, alıcıların daha minimalist takılara yönelmesine neden oluyor. Geleneksel altın ve pırlanta takılar yerine, aynı materyallerden üretilmiş piercinglere yoğun bir ilgi ortaya çıkmaya başladı. Hem günlük yaşamda hem de özel günlerde tercih edilen bu piercing tasarımları, son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Altın ve pırlantanın piercing tasarımlarında kullanılması, bu takıları sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda birer mücevher olarak da konumlandırıyor.

YENİ TRENDLER, UYGUN FİYATLAR

Geleneksel takılara alternatif sunan bu modeller, moda dünyasında kendine önemli bir yer buldu. Ekonomik fiyatlarla sunulabilen bu takılar, farklı gelir gruplarından da ilgi görüyor. Piercing kategorisinin dünyada yükselen bir trend olduğunu dile getiren altın ve mücevher sektörü temsilcisi Ceren Bengi, “Yeni koleksiyonlar yapmaya başladık. Takıların ulaşılabilir fiyatlarda olması gerekiyor. Piercingler 2 bin liraya da satın alınabiliyor, 400 bin liraya da alınabiliyor. Bu yeni trend takılar her yaşa hitap ediyor. Altın ve pırlanta gibi materyallerden imal edilebiliyor” ifadelerini kullanıyor.

ARTAN TALEP VE MODERN TASARIMLAR

Piercinglere olan talep son dönemde önemli bir artış gösteriyor. Bengi, “Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle insanlar artık daha minimal takıları tercih ediyor. Daha minimal ve günlük yaşam tarzına uygun takılar yapmaya çalışıyoruz. Modern kadınların da çok rahat ulaşabildiği günlük takılar yapmaya çalışıyoruz. Artan taleple birlikte piercingler her eve girmeye başladı” şeklinde ekliyor.