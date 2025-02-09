Altın ve Trump Etkisiyle Yükselen Fiyatlar

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞin NEDENLERİ

Altın fiyatlarındaki değişiklik yatırımcıların dikkatini çekiyor. Eski ABD Başkanı Trump’ın sert ve alışılmadık söylemleri, jeopolitik gerginlikleri artırırken, bu durum güvenli liman arayışını öne çıkararak altın fiyatlarını yukarı çekiyor. Son dönemlerde altın fiyatlarında önemli bir artış gözlemleniyor. Dış piyasalarda ons dolar, iç piyasalarda ise gram/TL altın fiyatlarında sürekli bir yükseliş devam ediyor. Hürriyet’ten Zeynel Balcı’nın aktardığına göre, altın fiyatlarını etkileyen başlıca faktörler “faiz, enflasyon, ABD dolarındaki dalgalanmalar, fiziki alım satımlar ve jeopolitik gelişmeler” olarak sıralanabilir.

TRUMP’IN ETKİSİ VE DÖVİZ KURLARINDAKİ DEĞİŞİM

Son günlerdeki fiyat artışında Trump’ın icraatları ve ifadeleri önemli rol oynuyor. Trump’ın birçok konuda sert ve sıra dışı duruşu, jeopolitik gerginlikleri artırıyor ve bu durum, “güvenli liman” arayışını ön plana çıkarıyor. Meksika ve Kanada’ya yönelik bir aylık erteleme kararı doları biraz zayıflatırken, güvenli liman ihtiyacının artmasıyla ABD tahvillerine yapılan alımlarla faizlerin düşmesi, altın fiyatındaki yükselişi destekliyor.

FİNANS ÇEVRELERİNDEKİ BEKLENTİLER

Son gelişmeler doğrultusunda finans çevrelerinde altın fiyatlarına dair beklentiler yükseliyor. Citigroup analistleri, “Trump’ın politikalarından kaynaklanan gerilimlerin altın fiyatlarını ons başına 3 bin dolara taşıyacağını” tahmin ediyor. Dış piyasalardaki bu gelişmelere paralel olarak, iç piyasalarda gram/TL altın fiyatındaki artış da devam ediyor. Altının ons fiyatındaki artışa dolar/TL kurundaki yükseliş eşlik ederken gram altın fiyatı 3.300 TL’yi aşmış durumda. Altındaki bu ciddi yükselişin ardından kısa vadeli bir kâr satışının gelmesi de olağan karşılanabilir. Ancak bu dönemde, Trump belirsizliğine bağlı olarak uzun dönem çıkış beklentileri ve trendlerinin sürdüğü gözlemleniyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Güncel altın fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor:

Gram altın satış fiyatı: 3.308,28 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 5.409,04 TL

Yarım altın satış fiyatı: 10.818,08 TL

Tam altın satış fiyatı: 21.898,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 21.570,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 54.636,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.862,75 dolar