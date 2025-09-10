Altın Yatırımcılar İçin Güvenli Liman

ALTIN YATIRIMLARINDA SAHTECİLİK TEHLİKESİ

Altın, yatırımcılar için hala güvenli bir liman olmayı sürdürüyor ancak piyasada sahtecilik vakalarının artması göze çarpıyor. Uzmanlar, altın alırken merdiven altı üretimlere karşı dikkat edilmesi gerekliliğini vurguluyor. Bir kuyumcu, ATV Haber’e verdiği demeçte, müşterisinin ev almak için getirdiği altınlardan birinin görüntüsünden şüphe duyduğunu ve yapılan kontrollerde ayarının düşük çıktığını ifade etti.

MÜŞTERİ HAYAL KIRIKLIĞINI GİDERİYOR

Kuyumcu, “22 ayar olması gerekirken daha düşük ayar çıktı. Bu altını almadık” şeklinde konuştu. Altınlarını bozdurmak isteyen bir vatandaş, yaşadığı hayal kırıklığını “O kadar para verdim, tasarruf için dişimden tırnağımdan artırdım. Helal olmasın diyorum” sözleriyle dile getirdi. Bu durum, altın alımında dikkat edilmesi gerekenleri bir kez daha gözler önüne seriyor.

GÜVENİLİR İŞLETMELERİN ÖNEMİ

Kuyumcu Abdurrahman Yel, özellikle yeni açılan ve güvenilirliği şüpheli işletmelere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Yel, “Eski bir esnaf olduğuna bakmak lazım. Merdiven altı çeyrek, yarım, gram altın satışı yapılıyor. 22 ayar gibi görünmesine rağmen, aslında 20 ya da 18 ayar olabiliyor. Renk farkı anlaşılmıyor, işin uzmanı değilseniz ayırt etmek çok zor” dedi. Uzmanlar, sahte veya düşük ayar altınları tanımak için vatandaşların güvenilir kuyumcuları tercih etmesi gerektiğini vurguluyor.