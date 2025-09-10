Altın Yatırımcıları İçin Güzel Haberler

ALTIN YATIRIMCILARININ YÜZÜ GÜLÜYOR

Altın yatırımcıları için olumlu bir dönem yaşanıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında gerçekleştireceği faiz indirimi beklentisi ve açıklanacak enflasyon verileri ile birlikte değerli metal yükselişine devam ediyor. 3 bin 600 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başaran altın, yatırımcıların en çok takip ettiği varlıklardan biri haline geliyor. Bu hafta ABD’de üretici fiyat endeksi (ÜFE) bugün açıklanacak, perşembe günü de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) duyurulacak. Bu veriler, Fed’in faiz politikası hakkında önemli bilgiler sunacak.

İSTİHDAM VERİLERİ SİNYAL VERİYOR

Son olarak hükümetin yayımladığı rapora göre, mart ayına kadar geçen 12 aylık dönemde ülke ekonomisi tahmin edilenden 911 bin daha az istihdam yarattı. Ayrıca tarım dışı istihdam verileri, iş gücü piyasasının zayıfladığına dair işaretler sunarak faiz indirimi ihtimalini artırdı. Yatırımcılar, eylül ayındaki Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimini çoğunlukla fiyatlamış durumda. Ancak daha agresif bir 50 baz puanlık indirim olma ihtimali de yaklaşık yüzde 6 seviyesinde değerlendiriliyor.

Son üç haftada gram altın fiyatları 500 TL artış gösterdi. Ağustos ayında 4 bin 300 lira seviyelerinin üzerinde olan gram altın, kısa süre içinde 4 bin 800 lira bandını aşarak 500 lira artış gerçekleştirdi. Yıl başından bu yana altın fiyatları yüzde 38 artış/yaşarken, geçen yıl yüzde 27’lik bir yükseliş yaşamıştı. 2025 yılı için de güçlü bir seyrin devam etmesi uzmanlar tarafından öngörülüyor. Bu yükselişte zayıf dolar, merkez bankalarının yoğun alımları, güvercin para politikaları ve küresel belirsizliklerin önemli rol oynadığı belirtiliyor.

REKOR FİYATLAR YENİDEN GÖRÜLDÜ

Son haftalarda art arda rekorlar kıran altın fiyatları, 10 Eylül sabahı yine güne rekorla başladı. Gram altın sabah 4 bin 813 TL’den işlem görmeye başladı. Gün içerisinde 4 bin 804 TL düşüş, 4 bin 836 TL yükseliş seviyeleriyle yeni bir rekor tazeledi. Şu anda gram altın 4 bin 835 TL’den alıcı buluyor. Ons altın ise 3 bin 627 dolardan güne başladı ve en düşük 3 bin 620 dolar, en yüksek 3 bin 644 dolar seviyeleri görüldü. Şu an itibarıyla ons altın 3 bin 632 dolardan işlem görüyor.

FİYAT GÜNCELLEMESİ

Gram Altın

Alış: 4.835

Satış: 4.835

Çeyrek Altın

Alış: 7.736

Satış: 7.906

Yarım Altın

Alış: 15.421

Satış: 15.810

Tam Altın

Alış: 31.760

Satış: 32.050