More
Ekonomi

Altın Yatırımcılarına Bekleme Tavsiyesi Verildi

altin-yatirimcilarina-bekleme-tavsiyesi-verildi

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ İLE YENİ HAFTA

Altın fiyatları, 28 Ocak 2025 Salı günü yatırımcıların dikkatini çekiyor. Yeni haftaya düşüşle başlayan gram altın, düne göre yüzde 0,6 azalarak 3 bin 162 lira seviyesine inmişti. Çeyrek altın 5 bin 180 liradan, Cumhuriyet altını ise 20 bin 640 liradan satıldı. Ayrıca, altının ons fiyatı da önceki kapanışına göre yüzde 0,7 düşüşle 2 bin 753 doları buldu. Yeni güne gram altın 3.149 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 149 liradan başladı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Güncel altın fiyatları şu şekildedir:

* Gram altın satış fiyatı: 3.151 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.149,85 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 10.297,30 TL
* Tam altın satış fiyatı: 20.639,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.531,88 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 51.495,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.739,69 dolar

PİYASA UZMANINDAN BEKLENTİLER

Piyasa uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların alım ve satım için beklemeleri gerektiğini vurguladı. Memiş, “Gram altın 3 bin 187 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. 3 bin 100 lira seviyesinin altına sarkması gerek. Alacaklar da satacaklar da beklemeli. Kısa vadede düşüş sonrasında yeni zirvelerle yola devam,” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

ÖNEMLİ

Gündem

İstanbul’da Aynı Caddede Çifte İETT Kazası

İstanbul Başakşehir'de İETT otobüslerinin karıştığı iki trafik kazasında yaralananlar, ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza anlarının ardından incelemeler başlatıldı.
Gündem

MİT’ten Şifreli Mesajla Personel İlanı

MİT, personel alım ilanını şifreli mesajla duyurarak yeni bir kariyer fırsatı sunuyor. Gençler, "Sezar şifreleme" ve "HTML kodlama" ile mesajı çözmeye davet ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.