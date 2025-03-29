Altın, Yeni Zirvelere Yaklaşıyor: Detaylar Burada

ONS ALTIN REKOR KIRDI: KÜRESEL RİSKLER TALEBİ ARTIRIYOR

Haftanın son gününde, altın piyasası hareketlenmiş durumda. Ons altın küresel borsalarda tarihi zirveye ulaşırken, gram altın yurt içinde yeniden yükseliş trendine girdi. Ekonomist Hikmet Baydar, “ons altında 3100 dolar, gram altında ise 3824 TL seviyelerinin kapıda olduğunu” belirtiyor. Uzmanlar, faiz ve altın arasındaki tercihlerin yatırımcıların risk iştahına bağlı olduğunu vurguluyor. Peki, altın fiyatlarını neler etkiliyor, yeni zirveler mümkün mü? İşte tüm detaylar.

GRAM ALTIN 3824 TL’YE KOŞUYOR: YENİ HEDEFLER YOLDA MI?

Ülke içinde gram altın, 19 Mart’taki 4068 TL zirvesinden sonra bir süre düşüş yaşasa da, tekrar toparlanma belirtileri gösteriyor. Şu an 3675 TL civarında seyreden gram altın, ons altındaki yükselişin etkisiyle 3824 TL’yi hedefliyor. Ekonomist Hikmet Baydar, “Ons altın 2955 dolar desteğinin üzerinde kaldıkça, gram altında da yükseliş sürebilir,” diyerek yatırımcıları uyarıyor. “Altında yeni zirveler kaçınılmaz.”

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK TERCİH: FAİZ Mİ, ALTIN MI?

Borsadaki düşüş ve Merkez Bankası’nın borç verme faizini yüzde 46’ya yükseltmesi yatırımcıları tereddüte düşürüyor. Baydar, “Riskten kaçanlar, primli seviyelerde olan altın yerine kısa vadeli para piyasası fonlarını tercih edebilir. Ancak altın, uzun vadede hâlâ güçlü bir seçenek,” diyor. Kısa vadede kâr satışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğinin de altını çiziyor.

ALTINDA ALIM ZAMANI MI? UZMANLAR NE DİYOR?

Altın şu an teknik olarak yüksek seviyelerde seyrediyor. Uzmanlar, yeni pozisyon açacak yatırımcılara dikkatli olmalarını ve portföylerini çeşitlendirmelerini öneriyor. Küresel gelişmeler ve faiz politikaları, altın fiyatlarını önümüzdeki günlerde hareketli tutabilir.