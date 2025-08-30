Altın Yeniden Yükselie Geçti

KÜRESEL PİYASALARDA ALTININ YENİDEN YÜKSELİŞİ

Küresel piyasalarda altın fiyatları tekrar yükselişe geçti. Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimine yönelik mesajları, Washington’un Hindistan’a uyguladığı yüksek gümrük vergileri ve mevcut jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırıyor. Nisan ayından bu yana dalgalandığı bandın üst sınırına yaklaşan ons altın, 3.430 dolar seviyesini gördü. Beyaz Saray’ın merkez bankası üzerindeki uyguladığı baskılarla birlikte, küresel ticaret gerilimleri de fiyatların yukarı yönlü hareketinde önemli rol oynadı.

1996’dan bu yana merkez bankalarının rezervlerindeki altının payı, ilk defa ABD tahvillerinin payını geride bırakarak %25 seviyesine ulaştı (%20 ABD tahvilleri). Bu durum, altının küresel finans sistemindeki “güvenli liman” konumunu daha da pekiştirdi. Tahvil getirilerindeki düşüş ve stagflasyon beklentileri altına destek sağlarken, analistler 3.430 dolar üzerinde güçlü bir kırılma gerçekleşmeden aceleci alımlardan kaçınılması gerektiğini söylüyor.

GEO-STRATEJIK RİSKLERİN ETKİSİ

Uzmanlar, merkez bankalarının alım faaliyetlerinin ve jeopolitik risklerin devam etmesi halinde, altının önümüzdeki günlerde yeni rekor seviyelere doğru ilerleyebileceğini belirtiyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çeken kritik faktörler arasında yer alıyor.