Altın, Yükselen Fiyatlarla Yatırımcıları Güçlendiriyor

KÜRESEL PİYASALARDA ALTININ YÜKSELİŞİ

Küresel piyasalarda altın, yönünü yukarı doğru çevirdi. Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimine ilişkin verdiği mesajlar, Washington’un Hindistan’a uyguladığı yüksek gümrük vergileri ve artan jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırıyor.

TİCARİ GERİLİM VE ALTIN FİYATLARI

Nisandan bu yana karışık bir seyir izleyen ons altın, 3 bin 430 dolar seviyesine yükseldi. Beyaz Saray’ın merkez bankası üzerindeki baskılarına ek olarak, küresel ticaret gerilimleri de fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine sebep oldu. 1996’dan bu yana merkez bankalarının rezervlerinde altının payı, yüzde 25 olarak ABD tahvillerini (yüzde 20) geride bıraktı. Bu durum, altının küresel finans sisteminde “güvenli liman” konumunu pekiştirdi.

Yaşanan bu gelişmeler altın fiyatlarını desteklemeye devam ederken, bankacılık devleri de yeni tahminlerde bulundu. Morgan Stanley, zayıflayan dolar ve artan enflasyon risklerini dikkate alarak 2025’in son çeyreği için altın tahminini 3 bin 800 dolara çıkardı. Goldman Sachs, baz senaryosunda 2025 sonunda 3 bin 700 dolar, 2026 ortasında ise 4 bin dolar hedefliyor. Resesyon durumunda fiyatların 3 bin 880 dolara, daha uç senaryolarda ise 4 bin 500 dolara ulaşabileceği öngörülüyor. Bank of America, 2026’nın ilk yarısında altın fiyatının 4 bin dolar seviyesine yükselebileceğini dile getiriyor ve Fed üzerindeki siyasi baskılar ile belirsizliklerin fiyatları destekleyeceğini vurguluyor. Uzmanlar, merkez bankalarının alımlarının ve jeopolitik risklerin devam etmesi halinde altının önümüzdeki dönemde yeni rekor seviyelere ulaşabileceğini kaydediyor.