Altınbeşik Mağarası’nda Biyolojik Çeşitlilik Bulundu

ALTINBEŞİK MAĞARASI’NIN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ GÖRÜNTÜLENDİ

Antalya’nın “gizemli mağarası” olarak tanınan ve botla gezilebilen 2 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası’nın biyolojik çeşitliliği, su altı kamerasıyla kaydedildi. İbradı ilçesinde sarı renkli beşik şeklindeki kemerleri nedeniyle Altınbeşik adı verilen 3 katlı bu mağara, turkuaz renkteki yer altı gölü, sarkıt, dikit ve travertenleriyle ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Mağaranın yalnızca 200 metrelik bölümü turizme açık. Bu nedenle “gizemli mağara” unvanını da taşıyor. Hava sıcaklığının genellikle 15 ila 17 derece arasında değiştiği Altınbeşik Mağarası, yaz aylarında hem yerli hem de yabancı turistlerin en dikkat çeken durakları arasında bulunuyor. Aylık olarak yaklaşık 10 bin turist, bu eşsiz mağarayı ziyaret ediyor.

MAĞARADA SU ALTI ÇEŞİTLİLİĞİ KEŞFEDİLDİ

Yıl boyunca misafir kabul eden mağarayı gezmek isteyenler, botlara binerek rehber eşliğinde yer altı gölünü keşfediyor. Su derinliğinin bazı bölgelerde 40 metreye kadar ulaştığı bu mağarada, AA foto muhabiri Mahmut Serdar Alakuş ile Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve ekibi dalış yaptı. Dalış sırasında, mağaradaki gölde yaşayan yengeç, kaplumbağa ve kurbağa gibi canlılar görüntülendi.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mağaranın Avrupa’nın en büyük yer altı gölleri arasında olduğunu belirtti. Mağaranın su yüzeyinin yanı sıra su altında da görsel bir şölen sunduğunu dile getiren Gökoğlu, “Dalışımızda biyolojik çeşitliliği inceledik. Su derinliği zaman zaman 15 metreye kadar çıktı. Öndeki kumlu bölgede gammarus (genellikle balık yemi olarak kullanılan eklem bacaklı su canlısı), nehir yengeci, kurbağa ve kaplumbağa gibi canlılar gördük. Çok ilginç bir mağara. Ulaşılamayan daha birçok katmanı bulunuyor. Bu nedenle gizemli bir mağara.” ifadesini kullandı. Gökoğlu, mağarayı ziyaret eden turistlerin, ayrıca Toros Dağları eteklerindeki “düğmeli evleri”yle meşhur Ormana Mahallesi’ni gezme ve mağara çevresindeki kanyonlarda yürüyüş yapma imkanına sahip olduklarını da aktardı.