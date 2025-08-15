Altınçevre Köyü’nde Yangın Kontrol Altında

GECE ÇIKAN ARAZİ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Elazığ’ın Altınçevre köyünde meydana gelen arazi yangını, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla kontrol altına alındı. Yangın, gece saatlerinde merkeze bağlı Akçakiraz Beldesi’nin Altınçevre köyünde patlak verdi.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Alınan bilgilere göre, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemiyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, köy sakinleri tarafından ilk müdahale ile büyümeden kontrol altına alınmaya çalışıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ GÖREVE KOŞTU

İhbar sonrası bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını başarılı bir şekilde kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi ve olayla ilgili gelişmelerin takip edilmesi gereken bir konu.