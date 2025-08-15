Haberler

Altınçevre Köyü’nde Yangın Kontrol Altında

GECE ÇIKAN ARAZİ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Elazığ’ın Altınçevre köyünde meydana gelen arazi yangını, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla kontrol altına alındı. Yangın, gece saatlerinde merkeze bağlı Akçakiraz Beldesi’nin Altınçevre köyünde patlak verdi.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Alınan bilgilere göre, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemiyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, köy sakinleri tarafından ilk müdahale ile büyümeden kontrol altına alınmaya çalışıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ GÖREVE KOŞTU

İhbar sonrası bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını başarılı bir şekilde kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi ve olayla ilgili gelişmelerin takip edilmesi gereken bir konu.

Yökdil/2 Sonuçları Bugün Duyuruldu

YÖKDİL sonuçları, Temmuz 2025'te yapılan sınavdan sonra 15 Ağustos 2025'te açıklanarak binlerce aday için merak konusu oldu.
Aydın Şehir Hastanesi Taşınıyor

Aydın Şehir Hastanesi'nin taşınma süreci ve sağlık hizmetlerinin sürekliliği, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul önderliğinde yapılan bir toplantıda değerlendirildi.

