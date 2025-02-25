Altında Beklenmeyen Hareketlilik Başladı!

TRUMP’IN SÖYLEMLERİ VE EKONOMİK VERİLER

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı açıklamalar, altın fiyatlarının yükselmesini sağlarken, ABD’deki ekonomik verilerin bozulma sinyalleri de bu durumu destekliyor. Ticaret savaşlarının alevlenmesi ve merkez bankalarının büyük çaplı alım yapmaları, kıymetli maden fiyatlarını uzun bir süredir yükselişe geçirdi.

KÂR SATIŞLARI VE ALTIN FİYATLARI

Arka arkaya gelen rekor fiyatlar, hem altın hem de yatırımcıların kârlarını artırdı. Bu gelişmeler sonucunda, bazı büyük yatırımcılar ellerindeki altınları yüksek fiyatlardan satarak elde ettikleri kârı nakde çevirme kararı aldı.