More
Ekonomi

“Altında Tarihi Yüksek Seviye: Ons ve Gram”

altinda-tarihi-yuksek-seviye-ons-ve-gram

ONS ALTINDA TARİHİ REKORLAR

Ons altın dün akşam 2 bin 700 dolar seviyesine çıkarak tarihi bir rekor kırmıştı. Bugün ise yükseliş eğilimini sürdürüyor ve 2 bin 785 dolar seviyesinden güne başlayarak dikkat çekiyor.

ALTINDAKİ DALGALANMALAR

Ons altın gündeki işlem seansında en düşük 2 bin 773 dolar seviyesini gördü. Şu anda işlem gören fiyat ise 2 bin 785 dolar civarında. Peki, gram altın ne kadar?

GRAM ALTINDA YENİ REKORLAR

Gram altın güne 3 bin 056 liradan başladı. Gün içerisinde en düşük 3 bin 054 lira, en yüksek ise 3 bin 071 lira seviyeleri görüldü. Şu anki alım satım işlemleri 3 bin 070 liradan gerçekleşiyor ve 3 bin 071 lira tarihi yüksek seviye olarak kaydedildi.

KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da gram altın 3 bin 149 liradan alınırken, 3 bin 199 liradan satılmakta.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Almanya’da Enflasyon Oranı Arttı

Almanya'nın yıllık enflasyonu ekimde beklenmedik şekilde yüzde 2 seviyesine yükseldi; piyasalardaki tahmin ise yüzde 1,8 olarak belirlenmişti.
Ekonomi

Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

Uludağ Elektrik, 3 milyondan fazla müşterisine hizmet vererek enerji tasarrufu bilincini artırmaya yönelik projeler geliştiriyor. Çocuklara kitaplar dağıtıp eğlenceli etkinlikler düzenliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.