“Altında Tarihi Yüksek Seviye: Ons ve Gram”

ONS ALTINDA TARİHİ REKORLAR

Ons altın dün akşam 2 bin 700 dolar seviyesine çıkarak tarihi bir rekor kırmıştı. Bugün ise yükseliş eğilimini sürdürüyor ve 2 bin 785 dolar seviyesinden güne başlayarak dikkat çekiyor.

ALTINDAKİ DALGALANMALAR

Ons altın gündeki işlem seansında en düşük 2 bin 773 dolar seviyesini gördü. Şu anda işlem gören fiyat ise 2 bin 785 dolar civarında. Peki, gram altın ne kadar?

GRAM ALTINDA YENİ REKORLAR

Gram altın güne 3 bin 056 liradan başladı. Gün içerisinde en düşük 3 bin 054 lira, en yüksek ise 3 bin 071 lira seviyeleri görüldü. Şu anki alım satım işlemleri 3 bin 070 liradan gerçekleşiyor ve 3 bin 071 lira tarihi yüksek seviye olarak kaydedildi.

KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da gram altın 3 bin 149 liradan alınırken, 3 bin 199 liradan satılmakta.