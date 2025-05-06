Altındağ’da Dolu Otobüse Binen Kadın

OTOBÜSE BİNMEK İSTEYEN KADIN TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, dolu bir otobüse binmek isteyen bir kadın, otobüsün hareket etmesini engellemeye çalıştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

KADININ EYLEMİ TRAFİĞİ DURDURDU

Edinilen bilgilere göre, Ulus’ta dolu gelen bir otobüse binmek isteyen kadın, otobüsün önünde durarak trafiği durdurmaya çalıştı. Bu eylem, bir süreliğine trafiğin kilitlenmesine neden oldu. O sırada diğer vatandaşlar, kadına tepki gösterdi. Bu olay, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.