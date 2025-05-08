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Altındağ’da Kavga Mahalleli Tarafından Sona Erdi

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, Başpınar Mahallesi’nde iki farklı grup arasında kimliği belirsiz bir nedenden dolayı bir kavga meydana geldi. Kavga esnasında, kemerlerin de kullanıldığı görüldü. Olayın sırasındaki yüksek tansiyon, kısa zamanda rahatsız edici bir boyuta ulaştı.

MAHALLE SAKİNLERİ MÜDAHALE ETTİ

Kavga, mahalle sakinlerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden durduruldu. Bu olay esnasında yaşananlar cep telefonu ile kaydedilerek belgelendi. Mahalleli, olayın etkisini azaltmak için aktif bir rol oynadı.

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