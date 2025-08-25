Altındağ’da Trafikte Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, trafikte yaşanan bir tartışmanın ardından 4 kişi, bir otomobilin önünü keserek sürücüye bıçak ve kılıçlarla saldırmış. Olay, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi’nde gerçekleşiyor.

ŞÜPHELİLERİN SALDIRISI

Trafikteki tartışma sonucunda, sürücülerden biri diğer otomobilin önünü kesiyor. Araçtan inen 4 kişi, içlerinden ikisi kılıç, biri ise bıçak ile donanmış durumda. Ellerindeki bıçak ve kılıçlarla sürücüye tehditler savuran şüphelilerden 2’si, tekrar otomobile binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Diğer 2 şüpheli ise sürücünün yanına yaklaşarak, araçta bulunan şoför mahallinin kapısını açıyor ve ellerindeki bıçaklarla saldırıyı sürdürüyor.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ VE SONUÇLARI

Olay sırasında, bıçaklama anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydediliyor. Saldırganlar, olayın ardından bölgeden uzaklaşırken, saldırının ardından olayla ilgili bir soruşturma başlatılmış durumda.