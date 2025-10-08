Altındağ’da Yağmur Nedeniyle Araç ATM’ye Girdi

KAZA ALTINDAĞ’DA MEYDANA GELDİ

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan zemin, bir otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybetmesine neden oldu. Bu olay sonucunda araç, yol kenarındaki bir banka ATM’sinin içine girdi. Kazanın sabah saatlerinde Güneşevler Mahallesi’nde gerçekleştiği belirtildi.

Otomobilin sürücüsü kazada yaralanırken, çevredekiler hemen durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazadan sonra olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu ambulansla hastaneye götürdü. Ayrıca, ATM’nin içinde sıkışan otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı. Olayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldı.

