Altının Kaderi 2 Nisan’a Bağlı

ALTIN FİYATLARINDA BELİRSİZLİKLER

Uzmanlar, ABD hükümetinin 2 Nisan’da duyuracağı tarifelerle ilgili belirsizliklerin endişe verici düzeyde sert olmaması durumunda, altının ons fiyatında düşüşlerin olabileceğini belirtiyor. Ancak, var olan belirsizliklerin orta ve uzun vadede altın fiyatlarında yeniden bir yükseliş yaşanmasına zemin hazırlayabileceği ifade ediliyor.

ALTINI DESTEKLEYEN FAKTÖRLER

Analistler, altın fiyatlarını etkileyen önemli unsurlar arasında dikkat çeken bazı faktörleri vurguluyor. Bunlar arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri üzerindeki belirsizlikler, merkez bankalarının sürekli altın alımında bulunması, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl üç ayrı faiz indirimi yapma olasılığı yer alıyor. Bu nedenlerle, altının ons fiyatı 20 Mart’ta 3 bin 57 dolarla tüm zamanların zirvesine ulaştı.

ALTIN FİYATININ GELECEĞİ 2 NİSAN’DA BELİRLENECEK

Başkan Trump’ın 2 Nisan’da devreye almayı planladığı gümrük vergilerinin beklenildiği kadar sert olmaması yönündeki iyimser haberlerin ardından, altının ons fiyatı yükselişine bir müddet ara vermiş durumda. Fiyat, 3 bin dolara kadar gerilese de, şu an 3 bin 20 dolar civarlarında denge buluyor. Uzmanlar, bu fiyatların geleceği açısından 2 Nisan’ın kritik bir tarih olduğunu ifade ediyor.