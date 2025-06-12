Altının Kilogram Fiyatı 4 Milyon 285 Bin

ALTIN FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

Standart altının kilogram fiyatı, dün 4 milyon 218 bin liradan kapanış yapmıştı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 4 milyon 285 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük fiyat 4 milyon 240 bin lira, en yüksek fiyat ise 4 milyon 285 bin lira olarak belirlendi. Gün sonunda standart altın fiyatı, yüzde 1,6 artış ile 4 milyon 285 bin lira seviyesine ulaştı.

İŞLEM HACMİ VE MİKTARI

KMKTP’deki altında toplam işlem hacmi 1 milyar 11 milyon 263 bin 28,2 lira olarak kaydedildi. İşlem miktarı ise 237,80 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 261 milyon 551 bin 162,98 lira olarak gerçekleşti.