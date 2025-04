Altınkaya Ailesi, Samimi Videolarıyla İlgi Çekiyor

AFİLİYETİ VE GÜNLÜK YAŞAMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYORLAR

Artvin’in Hopa ilçesinde yaşayan Altınkaya ailesi, sosyal medyada aile yaşantılarına dair paylaştıkları videolarla büyük bir takipçi kitlesi oluşturuyor. Altınkaya ailesi, Hatice ve Osman çiftinin 6 kız, 1 erkek çocuğunun yanı sıra, evli olan 4 kızlarının toplamda 9 torunu bulunuyor. Ailenin tek erkek çocuğu Murat Altınkaya, 6 kız kardeşiyle geçirdiği anıları esprili bir üslupla aktarıyor.

KALABALIK YAŞAMIN GÜZELLİĞİ

Altınkaya ailesinin videoları, Karadeniz’e has yaşam tarzını ve geleneksel aile yapısını yansıtıyor. Murat Altınkaya, evdeki kalabalığın bazen yer sıkıntısına yol açtığını mizahi bir şekilde anlatırken, sosyal medyadaki ilginin samimiyet ve doğallıkla ilgili olduğunu vurguluyor. “Evde kaos, kalpte huzur” diyen Murat, “Evli ablalarım ve onların çocukları geldiğinde evde kaos ortamı oluyor. Yatacak yer kalmıyor, bazen arabada yattığımı bile hatırlıyorum. Ama o kalabalık bizi biz yapıyor. 9 yeğenim var, 7’si kız” şeklinde konuşuyor.

BAHARA DOĞAN NEŞE VE ENERJİ

Kız kardeşi Bahar Altınkaya ise, “7 kardeşiz, 6 kız, tek erkek. Torunlarımızda da yine kız çoğunlukta. Kız çocuğu neşedir. Biz, yaşadığımız durumu dışarıya da yansıtıyoruz. Mutluluğumuzu paylaşmak istedik. İnsanlar kendilerinde bizi gördüler. Kalabalık, güzel, mutlu ve enerjik bir aileyiz” ifadelerini kullanıyor.

AİLE DEĞERLERİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİDİR

Baba Osman Altınkaya, “Erkek evlat istedik, 7 çocuk sahibi olduk. Çay üretimiyle geçimimizi sağlıyoruz, ama ailemle geçirdiğim her an benim için çok değerli” diyor. Anne Hatice Altınkaya, 40 yıllık evliliğinde 7 çocuk yetiştirmenin gururunu taşırken, her bir çocuğuyla ayrı ayrı iftihar ettiğini belirtiyor.