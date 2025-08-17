Altınköy Müzesi’ndeki Geyik Yavrusu Mutlu

ALTINKÖY AÇIK HAVA MÜZESİ’NDE YENİ GÜZELLİK

Altınköy Açık Hava Müzesi’nde doğan ve “Benek” adı verilen geyik yavrusu, uzman veteriner hekimler tarafından oluşturulan doğal yaşam alanında sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Altındağ Belediyesi tarafından köy yaşamını tanıtmak amacıyla açılan Altınköy Açık Hava Müzesi, yel değirmeni, asma köprü, bakkal, gül bahçesi ve tarihi yapılar gibi unsurların yanı sıra birçok hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor. Keklik, kaz, tavus kuşu, ceylan ve geyik gibi çeşitli hayvanların yanı sıra kümes hayvanlarının da bulunduğu müze, doğal yaşam alanını deneyimlemek isteyenlerin tercih ettiği bir yer haline geliyor. Zaman zaman doğan yavrular, müzede tatlı bir heyecan yaratırken, en son bir geyiğin doğumuyla doğal yaşam alanı daha da renklendi. Geyik yavrusu, bulunduğu ortamda diğer geyiklerle uyum içinde yaşıyor ve ziyaretçilere keyifli anlar sunuyor.

GAYET MUTLULAR VE SAĞLIKLILAR

Altınköy Açık Hava Müzesi Müdürü Dilek Kara Yılmaz, yaptığı açıklamada müzenin ekolojik bir alan olduğunu ve çok sayıda hayvan çeşitliliğine ev sahipliği yaptığını vurguladı. Yılmaz, müzede her hayvana özel doğal alanlar bulunduğunu belirterek, “Şu anda geyik ve ceylan bölgesindeyiz. Güzel bir haberimiz var. 8 dişi, 3 erkek geyiğimiz vardı, son olarak bir yavrumuz dünyaya geldi.” şeklinde bilgi verdi. Ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören geyiğin “Benek” adıyla anıldığını dile getiren Yılmaz, “Çocuklar, geyiğimizin üzerindeki beneklerden dolayı bu ismi çok sevdi. Biz de bu ismi kabul ettik.” dedi. Yılmaz, geyiklerin cinsinin “kızıl geyik” olduğunu ifade ederek, “Kızıl geyikler, doğal ortamda sağlıklı ve huzurlu yaşadıklarında ortalama 20 yıl kadar yaşayabiliyor. Burada veteriner hekimlerimiz sürekli destek sağlıyor.” diye ekledi. Hayvanların bakımının iyi yapıldığını ifade eden müdür, “Geyiklerimizin ve diğer hayvanlarımızın burada sürekli üremesi, onların mutlu ve sağlıklı olduklarını gösteriyor.” şeklinde konuştu.